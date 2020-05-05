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Украина официально завершила сезон на детско-юношеском уровне

21:50 6 Читати українською
Украина официально завершила сезон на детско-юношеском уровне
Динамо U-15/ Сайт киевлян

Пандемия коронавируса заставила отказаться от продолжения детско-юношеских лиг в Украине.

Соответствующее решение было принято на заседании ДЮФЛ, которое состоялось сегодня (5 мая), информирует официальный сайт Динамо.

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Детско-юношеские футбольные соревнования отменены до 1 сентября 2020 года (или позже, если будут особые указания Министерства здравоохранения Украины и УАФ). Текущие результаты первенств признаны окончательными, а новый чемпионат ДЮФЛ будет проведен в формате элит-лиги (4 зоны по 6 команд).

Добавим, что Украина стала не первой страной, которая решилась завершить соревнования на уровне детско-юношеского футбола – ранее это сделали Англия и Португалия.

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