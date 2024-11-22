Сборная Украины узнала соперника, с которым встретится в плей-офф Лиги наций за право подняться в дивизион A.

Соперником сборной Украины в плей-офф Лиги наций стала Бельгия.

Жеребьевка плей-офф Лиги наций: сборная Украины получит соперника – онлайн-трансляция

В общем, "сине-желтым" могли достаться такие команды: Венгрия, Шотландия и Сербия. Добавим, что сборная Украины по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций заняла второе место в группе 1 дивизиона B.

Стыковые матчи между Лигами B/C и A/B, а также четвертьфиналы Лиги А пройдут 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы Лиги А состоятся 4 и 5 июня, матч за третье место и финал – 8 июня. Стыковые поединки между Лигами C/D запланированы на 26 и 31 марта 2026 года.