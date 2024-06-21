Сергей Ребров сильно перекроил состав

Главный тренер не поддержал футболистов, провалившихся с Румынией. Степаненко после сокрушительной критики прогнозируемо заменил Бражко, а вместо Лунина появился Трубин. Еще одна перестановка оказалась вынужденной – Цыганков не тренировался из-за повреждения, поэтому его место в основе занял Ярмоленко.

Больше всего бросалось в глаза отсутствие появление Тымчика вместо Конопли. Вероятно, причина такого решения была связана с наличием Ярмоленко. Если бы вышел Цыганков, то Ефим обменивался бы с ним позициями и часто заходил в центральные зоны, что является визитной карточкой фулбека Шахтера.

Появление Ярмоленко означало, что смещаться в середину будет капитан, поэтому для Конопли оставалась роль бегунка по флангу. Нельзя сказать, что Ефим не способен играть таким образом, но скоростной Тымчик в подобном режиме мог бы выглядеть не хуже – и он сыгран с капитаном. Впрочем, тревожили проблемы Александра при выходе из-под прессинга.

Сильные качества Словакии оказались сильными и против Украины. Первые 20 минут – катастрофа

За Тымчика боялись не зря. "Соколы", как и ожидалось, включили агрессивный высокий прессинг, перекрывая все варианты продвижения через центр и загоняя во фланг. Если же Украине удавалось выйти из-под давления или словаки не успевали выстроиться для него, то команда отходила в средний блок 4-5-1. Вингеры опускались к центрхавам и перекрывали львиную часть поля.

Точно таким же образом подопечные Франческо Кальцони играли в отборе и с бельгийцами. Было бы преувеличением сказать, что сборная Украины под этим давлением поплыла – но и без того медленное продвижение тормозили еще сильнее, а команда таки ошибалась. Особенно большие проблемы возникали на фланге Тымчика.

Проблема осложнялась не очень эффективным средним блоком Украины. Команда располагалась в узких 4-4-2 и не успевала накрывать перевод во фланги. Именно оттуда и начали прилетать моменты "соколов".

"Сине-желтые" могли пропускать уже на 10-й минуте, когда Хараслин обыграл Тымчика и Ярмоленко на углу штрафной. Дальнейший удар в ближний угол парировал Трубин.

Еще через несколько секунд последовал кросс с левого фланга, который Матвиенко не смог выбить. Получилась скидка на дальнюю штангу, где не сыграл Зинченко – Шранц наказал выстрелом в упор. Трубин спас Украину!

На 16-й минуте фол Бражко против Лоботки на линии полукруга завершился опасным штрафным. Ганцко пробивал под левую стойку, однако Трубин выручил и здесь!

Впрочем, еще через минуту Анатолию пришлось вынимать мяч из сетки. Хараслин вбросил аут в зону между Ярмоленко и Тымчиком, а Лоботка оттуда подал на дальнюю штангу – Зинченко не смог перехватить сферу, а Шранц замкнул. 1:0...

Украине было трудно, но команда не расклеилась и должна была забивать

Традиционные проблемы в позиционном наступлении "сине-желтых" прослеживались и в этом матче. Открытий между линиями все равно не хватало – создать и использовать хорошую разрезную линию передачи удалось считанное количество раз. Попытки запускать Мудрика в глубину выглядели не намного эффективнее.

Едва ли не единственный успешный прорыв Мудрика произошел на 36-й минуте, когда тот пробежал метров 40 и вышел один на один с Дубравкой. Мартин вышел из ворот и смен накрыть запоздалую попытку удара Михаила.

Кроме того, вспоминается эпизод с проникающим пасом Мудрика на Довбыка. Форвард Жироны легко качнул Шкриньяра и пробил с близкого расстояния, однако Дубравка выручил Словакию.

Едва ли не самой заметной идеей сборной Украины были те же длинные забросы во фланг на Ярмоленко при поддержке Тымчика. Андрей выглядел эффективно, однако Александр не успевал, делал лишние касания или же не просчитывал эпизод. Как следствие, с правого фланга прилетел только один момент – на 34-й минуте Ярмоленко зацепился за перевод и отдал проникающую передачу Довбику.

Артем вернул пяткой под удар капитану, но попытку накрыли. Впрочем, мяч подхватил Тимчик, который с правого угла штрафной пробил в дальнюю штангу! Кроме того, в конце первого тайма вспоминается выстрел Зинченко со стандарта в ближний угол – Дубравка парировал.

Мы не зря описали моменты Украины без описания общей тактики "сине-желтых". У Сергея Реброва она была, а его подопечные ее придерживались – команда пыталась выходить из-под давления через фланги и пробовала комбинировать на чужой трети. Впрочем, реализация задуманного хромала. Все было медленно, натужно и со скрипом.

Тем не менее, стоит похвалить наших ребят. Сборная включилась и заставила словаков убавить интенсивность за центральным кругом. И все равно "соколы" могли наказать за невнятную игру – Хараслин на 44-й минуте выстрелил с дистанции под дальнюю штангу, заставив Трубина выполнять эффектный сейв.

Во втором тайме Украина давила. Конкретики было мало, но Шапаренко выручил

"Сине-желтым" в первом тайме несколько не хватало смелости. Хорошие открывания в штрафной были, но мало и с прогнозируемыми адресами. Прессинг включался и был эффективным, но работал чисто эпизодически. Врываний из глубины в штрафную тоже не хватало, и вообще команде не хватало объема работы.

После перерыва наша сборная прибавила в этом аспекте. В частности, уже на 51-й минуте команда могла сравнивать счет усилиями Довбыка – тот принял подачу от Мудрика на дальней штанге, но не смог нормально подставить голову. А так бы повторил гол Шранца...

А на 54-й минуте словаков впервые по-взрослому поймали на контратаке. Да еще и через центр. Бражко перехватил мяч в центре, а Мудрик полетел в пространство. Слалом завершился передачей на левый фланг в ноги Ярмоленко, где атака несколько зажувалась – тем более неожиданной стала скидка Андрея, прострел Зинченко на дальнюю и замыкание Шапаренко.

Николай не побоялся, пошел, насытил зону завершения и забил ударом в касание 1:1! Этот гол окончательно выбил словаков из колеи – Украина перехватила инициативу, а подопечные Франческо Кальцони сели в низкий блок. Казалось, что теперь осталось только дожать раненого зверя.

Однако дело пошло не так легко. Следующие 20 минут оказались напряженными, но совсем не приносили моментов. "Соколы" умело сбивали темп тактическими фолами, катанием по газону и сериями замен. Тренерский штаб наших соседей попытался повторить трюк с матча против Бельгии, освежив атаку и возобновив прессинг, но фича не сработала.

И все равно словаки держали штрафную на замке. Сергей Ребров не выдержал, бросив в бой Зубкова и Яремчука. На табло горела 67 минута...

Яремчук – ангел-хранитель сборной

И снова Роман ворвался в игру, как лев. Уже на 74-й минуте нападающий выскочил вместе с Мудриком в контратаку 2-в-2, отдав передачу под удар Михаилу. Вингер качнул Шкриньяра и метров с 10-ти бахнул в ближний – стойка спасла Словакию!

Ну а на 80-й динамовцы организовали эффектную атаку правым флангом – Забарный просунул мяч Шапаренко, а Николай вырезал блестящий заброс на край штрафной. Яремчук же занял максимально удобную позицию между защитниками и Дубравкой, принял сферу и в последний момент пробросил ее под голкипером... И сфера залетела в ворота. 2:1!

Украина вырвалась вперед. Вскоре на поле вышли Сидорчук, Малиновский, а в компенсированное время вышел и Таловеров. Подопечные Сергея Реброва начали сушить игру – слава Богу, замысел удался. Словакия так ничего и не создала, поэтому финальный свисток зафиксировал волевую победу "сине-желтых". 2:1! Мы остаемся в игре!

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