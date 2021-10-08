"Украина обязательно будет играть на победу, ведь она не добыла еще ни одной в нашей группе. С другой стороны, украинцы ни разу не проиграли. Во время матча их уровень давления на нас обязательно будет меняться. Мы уже видели такое. Одним из наших направлений развития игры является то, как с помощью прессинга мы можем справиться с сильными соперниками.

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И у них, и у нас есть потери. Если рассматривать футболистов сборной Украины, то как минимум 10 игроков с прогнозируемого стартового состава выступают в нынешней Лиге чемпионов. А единственный, кто не играет там, – полузащитник с АПЛ Андрей Ярмоленко.

Поэтому у них высокий уровень исполнителей, даже несмотря на отсутствие Зинченко и Малиновского. Это квалифицированная, физически сильная команда. Чтобы добиться успеха, завтра нам нужно будет приложить максимум усилий", – приводит слова Канервы официальный сайт УАФ.

К слову, матч Финляндия – Украина состоится в Хельсинки 9 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00. "Сине-желтые" сейчас занимают второе место в группе D, обгоняя финнов по дополнительным показателям.

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