"Я считаю сборную Албании середнячком в европейском футболе. Крепким, но середнячком. Все же, по моему субъективному мнению, в этом матче фаворитом является Украина. "Противный" такой соперник ждет наших ребят, албанцы и сами худо-бедно иногда играют, и не дают другим.

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Под силу или нет одержать победу? Я уверен, что эта сборная Украины может обыгрывать и значительно более высокие сборные, чем Албания. Просто у ребят как-то в этом цикле Лиги наций не пошло. Но, если не побеждать Албанию, то немножко будет не комильфо, скажем так.

Как-то много критики навалилось на наших ребят со всех сторон. И это также отражается на игре, на результатах. Может что-то не так внутри в сборной, но мы того не знаем. Должны однозначно все сыграть с бешеной самоотдачей. С Грузией в этом компонентов у меня вопросов к ребятам нет. Разве можно сказать, что не отдавались? Хотели победить, старались.

Если Украина проиграет, будет ли это грандиозным провалом? Это явно будет не успехом, мягко говоря. Вылететь из группы, где нет в соперниках Бельгии, Франции или Италии, как выпало Израилю, так, это будет плохим результатом.

Украина никогда не была на уровне Бразилии или Франции, но мы всегда были крепкой сборной. Дай Бог, все будет нормально. Что-то не складывается у команды Реброва, надеюсь, ситуация исправится после матча с Албанией.

И не стоит все спихивать на тренера. Вот не люблю я эту фразу: "Выигрывает всегда команда, а проигрывает всегда тренер". За результаты Украины должны отвечать все вместе: и Ребров, и его подопечные. Коллективно.

Прогноз? Ой, что-то боюсь я предсказывать. Против грузин сказал, что будет 2:1 в нашу пользу, а оно вон как получилось. Думаю, в этот раз Украина все же победит. Мой прогноз – 1:0 в пользу нашей команды", – сказал Михалик в комментарии Українському футболу.

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