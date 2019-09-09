Украина – Нигерия: прогноз на товарищеский матч

Сборные Украины и Нигерии проведут товарищеский поединок в Днепре. Что говорят букмекеры – какой прогноз на матч узнавайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Нигерия, стартует в 21:30 по киевскому времени. Игра состоится на Днепр-Арене. Это будет первая очная встреча команд в истории. Раньше соперники не встречались ни в официальных, ни в товарищеских матчах.

Украина – Нигерия: в заявке африканцев 22 игрока

Прогноз букмекеров на товарищеский матч Украина - Нигерия:

В последнем рейтинге ФИФА "сине-желтые" занимают 25-ю строчку, тогда как нигерийцы 33-и. Неудивительно, что букмекерская контора Bwin считает Украину бесспорным фаворитом противостояния. Коэффициент на победу команды Шевченко – 1,72. Ничью букмекеры оценили в 3,5, а в победу африканцев верят очень слабо – каждая поставленная гривна при таком итоге умножится на 5.

Солидарны со своими коллегами и специалисты из британской компании William Hill. Потенциальный успех сборной Украины они оценили коэффициентом 1,72. Ничью – в 3,6 Зато на победу бронзовых призеров прошлого Кубка африканских наций можно поставить с коэффициентом 5,25.

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