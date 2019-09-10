Украина – Нигерия: анонс товарищеского матча

Сборная Украины принимает национальную команду Нигерии в товарищеском поединке на Днепр-Арене. Анонс встречи читайте на "Футбол 24".

Украина – Нигерия

10 сентября, 21:30, Днепр, стадион Днепр-Арена

Главный арбитр: Паоло Валери (Италия)

Телетрансляция на канале "Украина" и "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Сборная Украины заполнит календарную паузу между официальными матчами отбора к Евро-2020 спаррингом с третьим коллективом Африки по итогам последнего КАН. "Сине-желтые" возвращаются на Днепр-Арену после длительного перерыва. Трудно поверить, но от фантастического мяча Сергея Назаренко в ворота англичан прошло целых десять (!) лет. В том памятном для нашей команды поединке приняли участие, в частности, нынешний главный тренер Андрей Шевченко, его помощник Александр Шовковский, а также тогда еще молодой и перспективный Ярмоленко.

Украина – Нигерия: прогноз на товарищеский матч

Днепр, который можно назвать настоящей крепостью сборной (две победы и одна ничья), имеет основания рассчитывает на футбольный праздник. Перед встречей с Нигерией подопечные Шевы выдали четыре победы подряд, существенно приблизившись к своей приоритетной цели – континентального первенства 2020. В литовском Вильнюсе "сине-желтые" порадовали не столько разгромным счетом, как убедительной игрой с собственным почерком и идеологией. Украина спокойно контролировала все, что происходило на поле, классно комбинировала и надежно защищалась. Фактически, впервые за последние несколько лет мы увидели команду, которая не заставляет тянуться за валидолом, хотя бы в матче против низшего по классу соперника.

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И вот на фоне общего подъема после разбитых литовцев – Нигерия. Экзотический, но мощный африканский вариант появился не случайно, отметил Андрей Шевченко еще в Вильнюсе: "Эта дата – ни день товарищеских матчей, поэтому найти европейского соперника было очень сложно. Украинская ассоциация решила сыграть с африканской командой, призером Кубка Африки. Это будет интересно ".

А интересно будет, прежде всего, потому, что "суперорлы" вряд ли станут мальчиками для битья, как это случилось с подопечными Вальдаса Урбонаса. Даже несмотря на значительные кадровые потери немецкий специалист Гернот Рор привез в Днепр симпатичный коллектив, которому по силам навязать борьбу любой команде планеты. Нигерия прилично выступила на КАН-2019, выиграв бронзовые медали, хотя имела все шансы побороться за главный трофей турнира. Злым гением для "африканских бразильцев" оказался звездный партнер Александра Зинченко по Ман Сити, Рияд Марез. Именно гол последнего в полуфинале на 5-й компенсированной минуте к основному времени остановил нигерийцев в шаге от мечты.

Super eagles of Nigeria: We will beat Algeria 4-0 to advance to the final and win #TotalAFCON2019



Mahrez: Hold my beerpic.twitter.com/N53h3WE4SG — Dreadnstyn (@dreadnstyn) July 15, 2019

В матче против Нигерии Андрей Шевченко будет иметь прекрасную возможность проверить ближайший резерв. Ожидается, что на поле Днепр-Арены появятся футболисты, которые обычно получают меньше игровой практики (9 вызванных игроков не были привлечены к поединку с Литвой). Это, конечно, не касается Евгения Коноплянки, вынужденного пропустить последнюю встречу из-за проблем с физическими кондициями. Когда звездный новичок Шахтера в форме – он априори футболист основного состава. На предматчевой пресс-конференции Шева всячески уклонялся от вопросов об участии Коно в сегодняшнем спарринге, однако эксперты прогнозируют ему появление с первых минут. Тем более, что экс-вингер Севильи и Шальке возвращается на родной стадион, где долгое время феерив в составе Днепра.

Виктор Цыганков, который начинал в Литве на скамейке запасных, претендует на место Ярмоленко, хотя последнему после длительного лечения не помешала бы регулярность. Чем больше Андрей будет играть, тем быстрее вернет утраченную форму. Зинченко с Малиновским, которым хватает работы как в сборной, так и клубах, также рискуют стать "жертвами" ротаций. Их могут заменить Коваленко с Безусом. А вот Караваев, Соболь, Бурда и Пластун – это потенциально новые лица обороне. Особенно, напрашивается выход Караваева вместо неубедительного в Вильнюсе Болбата. А вот Пятов должен уступить место Лунину, хотя время от времени молодой голкипер должен играть.

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Кадровая ситуация

Гернот Рор не может рассчитывать на целый ряд игроков основного состава. Наиболее весомая потеря – капитан команды Ахмед Муса, который попал в лазарет. Самый дорогой футболист "суперорлов" Уилфред Ндиди также не сыграет из-за повреждения. Отметим, что 22-летний хавбек Лестера оценивается специализированным порталом Transfermarkt в 35 млн евро. Омеруо, Ебуехи и Онази довершают список нигерийских потерь. Однако у нашего соперника хватает ресурса, чтобы достойно заменить этих исполнителей. Тот же Ивоби, или сенсационный форвард Вильярреала Чуквуезе, который успешно "возит" Реал с Барсой, могут создать неприятности даже наиболее организованной обороне.

Единственная потеря сборной Украины, которая выйдет на Нигерию в революционной белой форме – Марьян Швед. Форвард Селтика травмировался еще перед матчем с Литвой, на одной из первых тренировок команды.

Интересная статистика

Сборная Украины провела 6 поединков с представителями Африканского континента в своей истории, не потерпев ни одного поражения (3 победы, 3 ничьи). В официальных турнирах судьба сводила "сине-желтых" с африканцами лишь однажды. На ЧМ-2006 команда Олега Блохина минимально обыграла Тунис, автором единственного гола (с пенальти) стал нынешний тренер нашей сборной Андрей Шевченко.

Ориентировочные составы на матч Украина – Нигерия

Украина: Лунин, Караваев, Пластун, Бурда, Соболь, Степаненко, Безус, Коваленко, Цыганков, Коноплянка, Мораес

Нигерия: Узохо, Айна, Еконг, Аджайе, Коллинс, Етебо, Ивоби, Ихеаначо, Арибо, Чуквуезе, Калу

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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