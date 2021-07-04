Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко, который сейчас выступает за Черноморец, прокомментировал поражение подопечных Андрея Шевченко в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии.

"Результат матча с Англией плохой, но команда не заслужила такой счет. Слишком много залетело. Англия выиграла по делу, однако не с таким счетом должны были проигрывать наши. Они неплохо играли, но класс игроков, ошибки на стандартах и потеря концентрации привели к пропущенным голам.

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Больноватый счет, но игра Украины была не такой уж и плохой. Для нашей страны, для нашей сборной попасть в восьмерку лучших команд Европы – это очень хороший результат. Не хочу никого выделять, играла команда. Команда – это и футболисты, которые не вышли на поле, ведь они создают конкуренцию. Попасть в лучшую восьмерку Евро – это достижение", – цитирует Сергея Кравченко Tribuna.

Напомним, сборная Украины впервые в истории пробилась в плей-офф чемпионата Европы. "Сине-желтые" дошли до 1/4 финала Евро-2020, где проиграли национальной команде Англии со счетом 0:4.

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