Один из трех товарищеских поединков "сине-желтых", запланированных в столице, состоится в другом городе.

Как известно, перед стартом чемпионата Европы сборная Украины планирует провести три спарринга в рамках подготовки к европейскому первенству.

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Соперниками команды Андрея Шевченко будут: Бахрейн (23 мая), Северная Ирландия (3 июня) и Кипр (7 июня). Все три матча пройдут в Украине.

Как сообщил пресс-атташе "сине-желтых" Александр Глывинский во время заседания эксперт-клуба Parimatch, Украина не сможет сыграть с Северной Ирландией в Киеве. Причина довольно банальна – на НСК Олимпийский запланировали замену газона. Сейчас рассматривают три варианта – Харьков, Днепр и Львов.

Напомним, сборная Украины попала на Евро-2020 в группу B, где ее соперниками станут Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

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