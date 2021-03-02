Похоже, что аргументы УАФ не повлияли на решение CAS по матчу заключительного тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной.

"Для тех, кто ожидает позитивных новостей из Лозаннского CAS. Судя по всему, можно грустно выдохнуть. Финансовый департамент УАФ досрочно провел расчет со швейцарской юридической компанией Kellerhars Carrard, представлявшей интересы Ассоциации в споре с УЕФА.

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По нашей информации, выплаченная сумма без премиальных бонусов, предусмотренных за победу в процессе. Иными словами, в ближайшие недели стоит ожидать официальной части резолютивного решения CAS. И оно в пользу УЕФА", – говорится в Telegram-канале Динамо Киев Inside.

Напомним, слушание по матчу Швейцария – Украина состоялось 16 февраля. Решение CAS будет известно ориентировочно через три недели, согласно действующим процедурным правилам.

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