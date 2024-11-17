"На мой взгляд, этот результат – логичный итог и для нас, и для Украины. Дождь, конечно, не помог нам сыграть так, как мы умеем. Но и соперник тоже не сумел показать свою лучшую игру. Так что ничья – закономерный результат. На мой взгляд, в конце матча у меня были важные сейвы, и я рад, что помог команде.

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В нашей группе перед последним туром напряженная ситуация. Нас ждет сложный и напряженный матч с Чехией, ведь играть на выезде никогда не бывает легко. Однако мы отправимся на этот поединок с хорошим настроением, потому что знаем цену победы в нем. Мы сделаем все, чтобы победить", – цитирует Мамардашвили WorldSport.ge.

Напомним, после 5-ти туров Украина с 5-ю пунктами занимает последнюю строчку турнирной таблицы группы В1, Грузия с 7-ю очками вторая.

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