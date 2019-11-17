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Украина не случайно стала первой в группе, – наставник сборной Сербии Тумбакович

20:02 467 Читати українською
Украина не случайно стала первой в группе, – наставник сборной Сербии Тумбакович
Любиша Тумбакович / Футбольный союз Сербии

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович на послематчевой пресс-конференции прокомментировал ничью с Украиной и невыход своей команды на Евро-2020 через отборочный турнир.

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
Артем Беседин 90+3’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович
90+3’ Артем Беседин

"У сборной Украины не был сильнейший состав, ведь они потеряли нескольких игроков. Однако они вновь продемонстрировали отличную дисциплину и сыгранность. Украина не случайно стала первой в нашей группе, а в будущем они будут иметь еще лучшие результаты.

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Игроки, которые представляют Сербию – это наша национальная команда, поэтому я не буду сильно критиковать наших футболистов. Радоньич, а перед тем Максимович попросили замены. Мы ищем решение, но пока Сербия вряд ли может найти и продемонстрировать что-то лучшее", – цитирует Тумбаковича официальный сайт Сербского футбольного союза.

Заметим, что сборная Сербии все еще может выйти на Евро-2020 – в марте следующего года балканцы сыграют плей-офф, ведь в 2018-м выиграли свою группу Лиги наций.

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Сербия - Украина Евро-2020 Сербия Сербия Любиша Тумбакович Любиша Тумбакович
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