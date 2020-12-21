"Я бы не стал выделять какой-то из поединков. Дело в том, что в течение года, а он, как известно, вышел неоднозначным из-за COVID-19 сборная Украины пыталась показать свой максимум.

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Да, что-то не получилось в гостевой игре с Испанией. Я уже не говорю о товарищеском матче с Францией, в котором пришлось действовать, мягко говоря, экспериментальным составом.

Однако, это все опыт, а в Лиге наций наша команда выступила достойно, несмотря на несыгранный поединок со швейцарцами. "Сине-желтые" находились в компании лучших сборных Европы и не были мальчиками для битья", – цитирует Назаренко Команда 1.

Заметим, сборная Украины по итогам сезона в Лиге наций опустилась в дивизион В. В группе команда Шевченко противостояла Германии, Испании и Швейцарии. За матч с последними "сине-желтым" присудили техническое поражение.

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