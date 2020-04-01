Украина не будет проводить спарринги в июне – УЕФА принял ряд решений в пользу внутренних чемпионатов

УЄФА на своєму засіданні прийняв чергові доленосні рішення.

Союз европейских футбольных ассоциаций провел телеконференцию с 55 национальными ассоциациями, на которой были обсуждены вопросы, касающиеся приостановления сезона из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт организации.

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УЕФА по-прежнему настроен доиграть матчи нынешней кампании, а представители испанской Примеры и английской Премьер-лиги заявили о готовности проводить поединки даже в сентябре, однако отказались пожертвовать ради этого кубковыми турнирами.

Кроме того, было решено освободить первую неделю июня от матчей национальных команд, чтобы получить дополнительные дни для клубного сезона – в июне должны были состояться товарищеские матчи сборных в преддверии подготовки к чемпионату Европы, который был перенесен на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Также в июне должны были пройти стыковые матчи отборочного этапа Евро-2020, по итогам которых определятся последние четыре участника турнира.

Среди важных решений следует также упомянуть об отмене чемпионата Европы среди юношей до 17 лет, запланированного на май 2020 года, а Евро-2020 среди юношей до 19 лет, запланированное на июль, перенесено на неопределенный срок.

Также большой проблемой является контракты игроков и тренеров, которые рассчитаны до 30 июня 2020 года. УЕФА хочет автоматически продлить их до конца этой кампании. При этом Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) предупредила, что в таком случае нужно продлить соглашения всех игроков, а не только тех, кого хочет сохранить клуб.

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