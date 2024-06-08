"Сам матч начался для нас неплохо, если не учитывать травму Милика (форвард Ювентуса вынужден будет пропустить Евро-2024, – прим.).

"Это был очень важный спарринг": Ребров – о поражении Польши, удовольствие от гола "предателя" и чрезмерную агрессию

У нас было несколько голевых моментов, мы забили три гола, но потом нам не хватило мяча. Украинская команда нас немного подломила, но мы хорошо ответили. После перерыва у нас снова были возможности забить голы, но нам это не удалось. Мы хорошо реагировали на выпады соперника, и видели, что нужно улучшить", – цитирует Пробежа официальный сайт Польского футбольного союза.

Напомним, сборная Польши завершит подготовку к Евро-2024 спаррингом против Турции (10 июня).

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