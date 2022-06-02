Ярмоленко и Цыганков / фото из открытых источников

Шотландия уступила Украине (1:3) и потерпела первое поражение с мая 1978 года на своем знаменитом Гемпден-Парк, сообщает Opta.

Шотландия – Украина – видео голов

За это время скотты сыграли 12 матчей на этой арене, в которых одержали 8 побед и еще 4 раза сыграли вничью, однако сборная Украины прервала шикарную серию британцев.

Отметим, Украина уверенно обыграла Шотландию (3:1) и вышла в финал плей-офф отбора к ЧМ-2022. За "сине-желтых" забивали Ярмоленко, Яремчук и Довбик.

Украина в напряженном матче победила Шотландию, прорвавшись в финал отбора к ЧМ-2022