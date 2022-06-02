Украина нанесла историческое поражение Шотландии – такого не случалось почти 50 лет
00:17 - Читати українською
Победа сборной Украины прервала успешную серию шотландцев на Гемпден-Парк.
завершено
Андрей Ярмоленко 33’
Роман Яремчук 49’
Артем Довбик 90+5’
33’ Андрей Ярмоленко
49’ Роман Яремчук
90+5’ Артем Довбик
Шотландия уступила Украине (1:3) и потерпела первое поражение с мая 1978 года на своем знаменитом Гемпден-Парк, сообщает Opta.
Шотландия – Украина – видео голов
За это время скотты сыграли 12 матчей на этой арене, в которых одержали 8 побед и еще 4 раза сыграли вничью, однако сборная Украины прервала шикарную серию британцев.
Отметим, Украина уверенно обыграла Шотландию (3:1) и вышла в финал плей-офф отбора к ЧМ-2022. За "сине-желтых" забивали Ярмоленко, Яремчук и Довбик.
Украина в напряженном матче победила Шотландию, прорвавшись в финал отбора к ЧМ-2022
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