"Мы не планируем играть полностью резервным составом, хотя некоторые из самых загруженных в клубах игроков получат отдых. Поединок с четвертьфиналистом Евро-2020 мы рассматриваем как замечательный тест после матча отбора ЧМ-2022 с Бельгией (0:3). Для нас этот матч много значит.

Чехия – Украина: где смотреть матч

Украина находится среди лидеров европейского футбола. Она доказывает это уже долгое время, она показала это на Евро-2020. Мы ожидаем сложный поединок в спортивном аспекте.

Перед встречей с Украиной, во вторник, мы проведем восстановительную тренировку. Мы не хотим сейчас сильно нагружать игроков, чтобы избежать травм по максимуму. Но мы надеемся продемонстрировать более высокое качество игры, чем в матче с Бельгией", – цитирует специалиста Команда 1.

Товарищеский матч Чехия – Украина запланирована на 8 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Каковы шансы сборной Украины выйти на ЧМ-2022 – Франция ничего не изменит