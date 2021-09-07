Украина находится среди лидеров европейского футбола, – тренер сборной Чехии
Помощник главного тренера сборной Чехии Иржи Хитры рассыпался в комплиментах национальной команде Украины перед очным поединком.
"Мы не планируем играть полностью резервным составом, хотя некоторые из самых загруженных в клубах игроков получат отдых. Поединок с четвертьфиналистом Евро-2020 мы рассматриваем как замечательный тест после матча отбора ЧМ-2022 с Бельгией (0:3). Для нас этот матч много значит.
Чехия – Украина: где смотреть матч
Украина находится среди лидеров европейского футбола. Она доказывает это уже долгое время, она показала это на Евро-2020. Мы ожидаем сложный поединок в спортивном аспекте.
Перед встречей с Украиной, во вторник, мы проведем восстановительную тренировку. Мы не хотим сейчас сильно нагружать игроков, чтобы избежать травм по максимуму. Но мы надеемся продемонстрировать более высокое качество игры, чем в матче с Бельгией", – цитирует специалиста Команда 1.
Товарищеский матч Чехия – Украина запланирована на 8 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45.
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