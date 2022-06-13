"Я видел, как наша сборная играла с шотландцами, Ирландией, с армянами. Мы на голову сильнее всех этих сборных. Не вижу проблем, чтобы занять первое место. И по игре мы лучше всего смотримся. Такие команды встают в защиту, и её тяжело пройти. Все подобные игры идут до забитого гола. Забиваешь – и они потом раскрываются, не знают, что делать, и уж легче играть. Становится спокойнее, каждый игрок имеет уверенность, потому что тяжесть уже снята. Какая разница, победим ли мы 1:0 или 3:0?

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В наше время армяне были веселее, чем то, что мы увидели. Эти вообще очень слабенько выглядели, но было очень тяжело с ними играть. Армяне – это домашняя команда, они очень неприятны были. Тогда это была гораздо лучшая команда, чем сейчас.

В том, что мы выиграем войну и победим врага, никто не сомневается. Думаю, на все есть свое время. Придет время, все станет на место, и наш футбол должен прогрессировать, потому что у нас футбольная страна, люди любят футбол, много талантов. И после этой войны мы пойдем на высокий уровень", – отметил Лужный в комментарии Футбол News.

Напомним, сборная Украины провела два поединка в Лиге наций, в которых сначала обыграла Ирландию (1:0), а затем разбила Армению (3:0).

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