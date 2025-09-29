Молодежная сборная Украины начала выступления на чемпионате мира U-20, проходящего в Чили, с победы. В первом матче команда Дмитрия Михайленко одолела сверстников из Кореи (2:1). Уже на 16-й минуте "сине-желтые" имели преимущество в два мяча – Синчук точным ударом с левого фланга попал в угол ворот, а затем 204-сантиметровый великан Пищур выиграл борьбу в воздухе против корейских центрбеков. До финального свистка украинцы сумели удержать победный результат.

Южная Корея U-20 – Украина U-20: хавбека Полесья признали лучшим игроком матча

Следующий поединок группового этапа сборная Украины проведет 30 сентября против Парагвая, который в своем стартовом матче вырвал победу над Панамой на последних минутах игры. Подробнее об этом и другом – на YouTube-канале "Футбол 24".

