"Сине-желтые" могут получить дополнительную поддержку на трибунах во время стартовых поединков отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана.

Украинськка ассоциация футбола обратилась к властям Львова с просьбой допустить зрителей на матчи сборной Украины в марте, сообщает ТК Футбол. Речь идет о поединках против Финляндии и Казахстана 28 и 31 марта соответственно.

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Трибуны Арены Львов смогут быть заполнены на 30% от общего количества мест – более 10 тысяч болельщиков. Ранее сообщалось, что УАФ может запретить проведение матчей на главной арене Западной Украины двум командам УПЛ в течение марта – Львову и Руху.

Всего в 2021 году сборная Украины проведет минимум 16 поединков. Квалификацию на ЧМ-2022 подопечные Шевченко начнут матчем с Францией 24 марта на Стад де Франс. Кроме трех вышеупомянутых сборных, украинцы еще будут противостоять Боснии и Герцеговине.

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