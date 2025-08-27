В матче 5-го тура чемпионата Словакии Земплин Михаловце сумел отобрать очки у Слована (1:1). Поспособствовал этому украинский хавбек Артур Мушак, который забил единственный гол в ворота команды Игнатенко и Кухаревича. Наставник Земплина Антон Шолтис намекнул, что Мушак может сменить футбольное гражданство и стать игроком сборной Словакии.

Довбик оказался за спиной конкурента с давней болезнью, рождения украинского ван Перси

"Артур – универсальный игрок, который может играть обеими ногами и выполнять стандартные положения левой и правой. У него правильная уверенность в себе, замечательный обзор поля и дриблинг. Это перспективный атакующий футболист, который может стать настоящей находкой для сборной Словакии.

Гол Мушака? Старый заменил молодого (заменил Игоря Жофчака на 14-й минуте, который завершил карьеру – прим.). Но он уже делает разницу на поле, и этот гол придаст ему уверенности для дальнейшего развития", – рассказал Шолтис на пресс-конференции.

Стоит добавить, что за первую команду Мушак провел 39 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Представители словацкой ассоциации подтвердили, что работают над вопросом по смене гражданства Мушака.

Юный форвард сборной Украины настроен пробиться в основу команды Реброва – он покинул Динамо из-за войны