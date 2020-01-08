Украина, мое сердце с тобой, – российский комментатор Андронов высказал сочуствие по поводу авиакатастрофы в Иране

Известный российский комментатор Алексей Андронов отреагировал на катастрофу, в которую попал самолет украинской авиакомпании МАУ вблизи столицы Ирана.

"Ужасная авиакатастрофа в Тегеране. Что бы ни было причиной, Украина, мое сердце с тобой", – написал Андронов в твиттере.

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Авиакатастрофа произошла сегодня около 6 утра возле аэропорта Тегерана. Boeing 737-800 NG украинской авиакомпании МАУ выполнял рейс Тегеран – Киев. По предварительным данным, на борту самолета находились 176 пассажиров и членов экипажа – все они погибли. Среди погибших – граждане Украины, Ирана, Канады, Афганистана, Германии, Швеции и Великобритании.

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