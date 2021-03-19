"Как интересно звучит формулировка. Оказывается, мы – "жертва коронавируса". Украина ни в чем не виновата, Украина просто "жертва коронавируса". Это как жертва маньяка, которая оказалась не в том месте и не в то время. Вот и мы во время COVID-19 находились не в том месте. "Не то место" – это Швейцария, где расположены и CAS, и УЕФА, и сборная Швейцарии.

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Мы уже не виноваты. Оказывается, нам уже не выдвигают те обвинения, которые выдвигали ранее. А именно: почему за 48 часов Украина не собрала новую сборную? Маразм, который нам навязывали и от которого нам приходилось защищаться.

Теперь в решении Лозаннского суда говорится, что никаких обвинений нет. Вы – просто жертвы. И даже деньги, которые вы заплатили, подавая апелляцию в Лозаннский суд уже не нужны. Вы просто живите с этим, как говорится, на бесплатной основе", – эмоционально сказал Денисов в эфире программы Денисов Time.

Напомним, сегодня, 19 марта, УАФ узнала окончательный вердикт, который утвердил поражение Украины в деле отмененного матча со Швейцарией. Это означает, что "сине-желтые" следующий розыгрыш Лиги наций начнут в дивизионе Б.

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