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"Украина? Я никогда туда не поеду": экс-игрок сборной Шотландии пожалел из-за отказа Шахтеру

19:59 175 Читати українською
"Украина? Я никогда туда не поеду": экс-игрок сборной Шотландии пожалел из-за отказа Шахтеру
Уилки за сборную Шотландии / Getty Images

Бывший защитник Данди Юнайтед и шотландской сборной Ли Уилки 17 лет назад мог оказаться в Шахтере.

"Мой агент позвонил мне и сказал: "У нас есть украинская команда, готовая дать 10 тысяч евро в неделю, они купят тебя за 1 млн фунтов ".

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И я подумал про себя: "Украина? Я никогда туда не поеду". Оказалось, что это был донецкий Шахтер. Что ж, это было действительно хорошее решение для меня – через год они играли в одной группе с Селтиком и Миланом в Лиге чемпионов! Я оглядываюсь и считаю это своей ошибкой", – признался Уилки в интервью The Courier.

Добавим, что 40-летний шотландец провел всю свою карьеру в британских клубах, также отметился одним голом в 11 матчах за родную сборную.

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