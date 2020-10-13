Попытка реванша за поражение в одни ворота (0:4), которое случилось с нашими в Мадриде. Где смотреть матч Украина – Испания онлайн? На каналах "Украина" и "Футбол 1". Начало трансляции в 21:35. На "Футбол 1" игре будет предшествовать студия "Главная команда". Начало в 20:30. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Испания на "Футбол 24", стартует в 21:45. Команда Шевченко завершает цикл домашних матчей дивизиона А Лиги наций в группе 4. Сборная Украины набрала всего 3 очка, отставая от Испании на 4 балла, а от Германии – на 2. Главной реалистичной задачей "сине-желтых" остается удержаться в элитном дивизионе, то есть занять 3 место. Перед отчетным поединком отрыв от четвертой в таблице нашей группы Швейцарии составил 2 пункта.

"Це катастрофа, доля змусила заплатити": Тассотти про скандал з испаниєю, жахливий вирок збирний України та Шевченка

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь – Сидорчук, Макаренко, Шапаренко – Ярмоленко (к), Яремчук, Зубков

Запасные: Ризнык, Никита Шевченко, Пластун, Чеберко, Конопля, Михайличенко, Харатин, Шепелев, Коваленко, Безус, Цыганков, Марлос

Испания: Де Хеа – Навас, Рамос (к), Пау Торрес, Регилон – Мерино, Родри, Каналес – Траоре, Родриго, Фати

Андрей Шевченко делает 3 изменения в стартовом составе по сравнению с игрой против Германии. Макаренко, Шапаренко и Зубков вышли вместо Малиновского (дисквалификация), Коваленко и Цыганкова. Луис Энрике после Швейцарии обновил свою команду в поле на 50%. Регилон меняет слева в защите Гайю. Родри и Каналес в центре полузащиты вышли вместо Бускетса и Ольмо. Ферран Торрес уступает место в основе на фланге атаки Адама Траоре, а Оярсабаль – Родриго на позиции девятки.