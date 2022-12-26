"Участие Украины в заявке на проведение ЧМ-2030 чрезвычайно важно не только для нашего государства, но и для объединения и укрепления всей Европы во время совместных тяжелых испытаний. Совместное с Испанией и Португалией проведение Мундиаля имеет шанс стать ярким футбольным символом вступления Украины в ЕС, на что наше государство также будет претендовать в последующие годы. Важно, что УЕФА поддержал инициативу, а значит, мечта многих поколений украинских болельщиков получила практическую возможность для воплощения.

"Мы являемся сильными кандидатами": президент Испанской федерации – о совместной с Украиной заявке на проведение ЧМ-2030

Матчи ЧМ-2030 в Украине, Испании и Португалии будут подчеркивать единство Европы от Лиссабона и Мадрида до Киева, Донецка, Луганска и Севастополя. Это событие станет символом победы футбола! Победы ради мира во всем мире! Историческим этот чемпионат мира станет еще и потому, что именно в 2030 году будет отмечаться 100-летие с начала проведения турнира мирового первенства.

Веру в возможности проведения ЧМ-2030 в Украине каждый день своими успехами подтверждают Вооруженные силы Украины, которые своим невероятным героизмом доказывают несокрушимость и неотвратимость победы украинского народа на поле боя против агрессора. Мы играем в футбол в единой команде мира и за мир! Слава Героям! Слава ВСУ! Слава Украине!" – говорится в сообщении пресс-службы УАФ.

Напомним, нашими конкурентами являются совместные заявки Египта, Греции и Саудовской Аравии, а также Аргентины, Чили, Парагвая и Уругвая. Также свою заявку планирует подать Марокко. Решение по хозяевам ЧМ-2030 будет принято в 2024 году.

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