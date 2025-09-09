Сборная Украины проведет второй матч в квалификации к ЧМ-2026. Соперником на этот раз будет Азербайджан.

Сборная Украины проиграла в первом матче отбора к ЧМ-2026 Франции (0:2). Несмотря на то, что команда Сергея Реброва создала несколько неплохих моментов, чтобы забить, фортуна была на стороне "синих".

Азербайджан – Украина: Ребров объявил заявку сборной на второй матч отбора к ЧМ-2026

Французы сделали большой шаг к тому, чтобы бороться за первое место, а вот "сине-желтые" попали в непростую ситуацию. На то, что Франция напрямую выйдет на мундиаль, эксперты Favbet дают коэффициент 1,07, а на Украину аж 11. Впрочем, не было сомнений, что команда Дешама главный претендент на первую строчку в группе, а вот подопечным Реброва придется бороться с Исландией.

Исландия успешно стартовала в отборочном цикле к ЧМ-2026, уверенно обыграв Азербайджан 5:0. Теперь Украине важно одержать победу, чтобы не отстать от исландцев.

Клубный футбол в Азербайджане сейчас переживает особый момент. Местный Карабах сенсационно пробился в основной раунд Лиги чемпионов, где впервые за 20 лет не будет украинских клубов. А вот сборная Азербайджана не побеждает уже 11 матчей. В прошлом году в своей группе Лиги Наций Азербайджан занял последнее место и вылетел в низший дивизион.

"Милли" накануне матча против Украины уволили Фернанду Сантуша с поста главного тренера. Впрочем, недооценивать Азербайджан не стоит, поскольку команда дома умеет давить на соперника. Два года назад сумели обыграть Швецию 3:0.

Favbet считает, что "сине-желтые" имеют преимущество над будущим соперником. На победу Украины коэффициент составляет 1,55, на Азербайджан – 6,5, а на ничью дают – 4,2. То есть шансы на победу у команды Реброва составляют более 60%

Азербайджан – Украина: анонс матча отбора на ЧМ-2026