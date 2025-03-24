"Есть в международном футбольном календаре такие игры, сценарий которых не меняется десятилетиями. Это поединки футбольных "карликов" – Андорры, Сан-Марино, Лихтенштейна, Фарерских островов, Гибралтара и других, которые волею судьбы стали членами Европейского футбольного союза и получили право бороться за право выступать в финальных турнирах мирового и европейского первенства. Конечно, что соревноваться реально они по объективным причинам не могут, но свое право сыграть раз в два года два матча против настоящих футбольных держав используют полностью.

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Игры эти всегда проходят по одному сценарию – команда-"карлик" стоит всем составом у собственных ворот пытаясь подольше не пропустить. Иногда это длится пять минут, иногда двадцать, порой даже больше пока настоящая футбольная сборная не забьет первый мяч после чего игра теряет всякий интерес.

Раз в много лет кому-то из "карликов" удается не проиграть, а то и выиграть воспользовавшись мгновением удачи. Но это ничего принципиально не меняет. Вы уже поняли почему я об этом упомянул? Именно так – национальная команда Украины в ответном матче против Бельгии сознательно играла как тот Гибралтар даже не пытаясь идти вперед. И поэтому игра шла до первого пропущенного мяча после которого украинцы "посыпались" подобно какому-то Лихтенштейну. Неужели мы действительно настолько не умеем играть в футбол, что похожи на тех "карликов"?" – написал Несенюк на своей странице в Facebook.

Напомним, сборная Украины уступила Бельгии (0:3) во втором поединке плей-офф Лиги наций и не смогла выйти в элитный дивизион турнира. Первая игра между командами завершилась победой "сине-желтых" (3:1).

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