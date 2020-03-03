Украина и жеребьевка Лиги наций-2020/21: от худшей группы смерти до рабочего варианта – какие соперники и расклады

Сборная Украины получит сегодня, 3 марта 2020 года, соперников на групповом этапе Лиги наций-2020/21. Команду Андрея Шевченко ждет непростая жеребьевка.

Сборная Украины получила дополнительного соперника после решения УЕФА изменить порядок формирования групп в первом дивизионе Лиги наций с 3-х участников на 4. В целом же 55 стран разделены на 4 лиги, согласно рейтингу Европейского футбольного союза. Так, 1-16 попали в Лигу А, 17-32 – в Лигу В, 33-48 – в Лигу С, 49-55 – в Лигу D. В каждом дивизионе также сформирован свой посев. Если в Лиге D только 2 корзины, то во всех других по 4. Никаких ограничений или разведений сборных при жеребьевке на этот раз не предусмотрено. УЕФА объяснил это отсутствием необходимости. Напомним, Украина уверенно выиграла свою группу первого розыгрыша Лиги наций и завоевала путевку в элитный дивизион. В свою очередь Россия, с которой нас разводят все последние годы, осталась во второй лиге.

Сборная Украины узнала свой посев при жеребьевке Лиги наций 2020/21

Когда состоится жеребьевка Лиги наций-2020/21

Церемония пройдет в нидерландском городе Амстердам 3 марта 2020 года. Начало в 19:00 по киевскому времени. Ориентировочно процедура жребия продлится 40 минут.

Где смотреть жеребьевку Лиги наций онлайн

Событие будет транслировать украинский телеканал "Футбол 1" в прямом эфире. Следить за онлайн-трансляцией жеребьевки Лиги наций-2020/21 можно будет и на сайте "Футбол 24", также вживую.

Кто с кем сыграет – корзины посева

Лига A

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция

Корзина 4: Хорватия, Польща, Германия, Исландия

Лига B

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

Лига C

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия

Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр

Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург

Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Лига D

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн

Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино

Какой формат Лиги наций-2020/21, влияние на отбор ЧМ-2020

На Чемпионат мира, который состоится в Катаре, выходят 10 победителей групп отбора и еще 3 национальные команды. В плей-офф сыграют 12 сборных – все обладатели вторых мест в квалификации и 2 лидера рейтинга победителей Лиги наций из числа тех, кто не занял 1-2 строчки по итогам отбора. Украина пока занимает довольно высокое 10-е место в общем реестре турнира. Эти стыковые матчи запланированы на 24-25 (полуфиналы) и 28-29 марта 2022 года. В финальной стадии сугубо Лиги наций 2,3 и 6 июня 2021 сыграют победители групп Лиги A. Действующим победителем турнира является Португалия. Хозяином финальной части станет одна из стран-участников.

Фактически на этот раз групповые этапы Лиги наций УЕФА влияют на Европейскую квалификацию не так существенно, как это было на Евро-2020, где победители 4-х дивизионов получали путевки в финальную часть. Из того, что сохраняется и важно для украинских перспектив – команды, занявшие последнее место в двух первых дивизионах, опускаются лигой ниже. В то же время из Лиги C в Лигу D понижаются две худшие сборные по итогам плей-офф.

Худшая группа смерти в истории – вполне реальный расклад для Украины

Для нашей сборной эта Лига наций становится больше вопросом престижа. Наконец-то будет достаточно матчей против сильных соперников вместо товарищеских игр против Кипра либо Мальты. Пользы и развития точно должно быть больше. Групповой этап будет включать по 3 матча дома и на выезде. Первый тур состоится уже 3-5 сентября 2020 года, второй – 6-8 сентября. Последний (6-й) запланирован на 15-17 ноября 2020 году. То есть в целом состоятся по 2 спарки в каждом из месяцев осени.

Среди вариантов группы смерти самым грозным выглядит такой: Англия, Франция, Украина, Германия. Как вам такой расклад? Именно его, к слову, УЕФА привел в примере жеребьевки группы A3 элитного дивизиона. С португальцами мы сыграли в отборе Евро-2020, с Нидерландами нас ждет встреча на групповом этапе Чемпионата Европы. Поэтому интереснее было бы избежать встречи с ними. Есть еще Швейцария, но о ней ниже. В целом все соперники из первой корзины посева хорошо нам знакомы. Англичанам можно было бы отомстить за матч Евро-2012 с судейскими странностями Кашшаи. Швейцарцев украинцы выбивали в 1/8 Чемпионата мира 2006, в исторической серии пенальти.

Вторая корзина – здесь выбирать вообще особо не приходится, все монстры. С Бельгией интереснее всего, ведь против "красных дьяволов" мы еще никогда не играли на уровне взрослых сборных, а по состоянию на сегодня именно они возглавляют рейтинг ФИФА. Италию совсем недавно останавливали на ее поле, однако тогда команда Манчини еще только раскачивалась. После встречи с командой Шевченко Скуадра Адзурра выиграла 12 матчей и 1 сыграла вничью. Испанию наши, как и ту же Италию, ни разу в истории не побеждали. Лучший результат, то есть единственную победу над командами из этой корзины, мы добывали в матче с Францией.

В четвертой корзине из грандов только Германия (по 3 ничьи и фиаско без шансов), хотя и Хорватия – далеко не подарок (только одна победа и 5 поражений за 9 матчей). С Польшей у нас полный паритет и даже равное количество забитых и пропущенных. Исландию "сине-желтые" обыграли только на выезде, а баланс очков также ничейный.

Самая легкая группа для нас также непростая, но рабочая

Ок, с группами смерти мы разобрались. А как насчет выиграть свой квартет и поехать на финал Лиги наций в 2021 году? Не все так плохо, как кажется. Польша или Исландия с последней корзины – команды, с которыми можно бороться на равных. Швейцария выглядит идеалом в своем посеве (2 матча, ни одного поражения), хотя и Португалию мы научились бить чаще всего из топ-сборных. С Англией в официальных матчах у нас всегда зарубы с минимальным итогом и преимуществом соперника. Нидерланды еще не побеждали.

При самом лучшем раскладе главным соперником Украины станет команда из корзины 2. Франции исторически удавалось чаще навязать борьбу, но ключевые матчи оставались за соперником. Бельгия кажется более приемлемым вариантом, чем Испания и Италия. Согласитесь, Швейцария, Бельгия, Украина, Исландия – солидная группа, которая, однако, уже не звучит столь смертельно, как еще один вполне реальный вариант, скажем, с Нидерландами, Испанией и Германией.