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"Украина и Португалия – команды топ-уровня", – форвард сборной Литвы Черных

12:45 53 Читати українською
"Украина и Португалия – команды топ-уровня", – форвард сборной Литвы Черных
Федор Черных / LFF.LT

Нападающий сборной Литвы Федор Черных похвалил Украину накануне матча отбора к Евро-2020.

 

"Те, кто смотрят футбол, знают, что в составе сборной Украины и Португалии техничные и быстрые футболисты. Это сборные топ-уровня. Украина имеет отличных исполнителей.

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Осознаем, что к нам приедут соперники более высокого уровня, но если выложимся на 100%, то можем сыграть достойно", – приводит слова Черных сайт Федерации футбола Литвы.

Напомним, сборная Украины встретится с Литвой в матче отбора к Евро-2020 завтра, 7 сентября, а через 3 дня сыграет против Нигерии в товарищеском матче.

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Федор Черных Федор Черных Литва - Украина Португалия Португалия Украина Украина Литва Литва Евро-2020
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