Степаненко: Украина и Финляндия – команды одного уровня
Ветеран сборной Украины Тарас Степаненко не сумел определить сильнейшего в противостоянии с финнами.
"Финляндия и Украина – сейчас команды одного уровня. Не думаю, что мы сильнее, потому что финны очень прибавили. Я не играл в домашней игре, потому что был травмирован.
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По сравнению с теми играми, когда мы встречались с Финляндией в квалификации к ЧМ-2018, команда сильно выросла. Они стали сильнее в индивидуальном мастерстве и командной тактике.
Сейчас футбол в подобных странах, которые ранее считались середняками, на подъеме. Там уделяется большое внимание детскому спорту и это дает свои плоды. Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция имеют много талантливых молодых футболистов.
Нам нужно быть максимально сконцентрированными на протяжении всего матча, чтобы добиться положительного результата. Ни в коем случае нельзя расслабляться, потому что ключевую роль могут сыграть мелочи. Нам стоит играть до конца", – сказал Степаненко для ТК Футбол.
Напомним, Украина и Финляндия определят сильнейшего сегодня, 9 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00.