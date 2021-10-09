"Финляндия и Украина – сейчас команды одного уровня. Не думаю, что мы сильнее, потому что финны очень прибавили. Я не играл в домашней игре, потому что был травмирован.

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По сравнению с теми играми, когда мы встречались с Финляндией в квалификации к ЧМ-2018, команда сильно выросла. Они стали сильнее в индивидуальном мастерстве и командной тактике.

Сейчас футбол в подобных странах, которые ранее считались середняками, на подъеме. Там уделяется большое внимание детскому спорту и это дает свои плоды. Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция имеют много талантливых молодых футболистов.

Нам нужно быть максимально сконцентрированными на протяжении всего матча, чтобы добиться положительного результата. Ни в коем случае нельзя расслабляться, потому что ключевую роль могут сыграть мелочи. Нам стоит играть до конца", – сказал Степаненко для ТК Футбол.

Напомним, Украина и Финляндия определят сильнейшего сегодня, 9 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Финляндия – Украина: анонс матча отбора к ЧМ-2022