Еще одни соседи Украины ощущают футбольные последствия своей подлости против нашего государства.

Представители Украины и Беларуси не смогут встречаться во всех соревнованиях под эгидой УЕФА, сообщает официальный сайт Союза.

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Такое решение принято в результате того, что наши северные соседи предоставили свои территории для широкого наступления российских оккупантов. Также УЕФА запрещает проводить матчи своих турниров на территории Беларуси. Приспешникам России для домашних международных встреч придется искать нейтральные поля, но фанатов на трибуны не будут пускать.

Белорусы отделались еще относительно легко, ведь их "старшую сестру" УЕФА и ФИФА вообще забанили как минимум до завершения следующего сезона.

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