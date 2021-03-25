Один из героев поединка против Франции (1:1) Николай Шапаренко прокомментировал матч квалификации к ЧМ-2022.

"Хотелось реабилитироваться за то поражение в товарищеском матче. Хотелось показать, что мы не просто приехали отбыть номер, а выиграть матч, как минимум.

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Мы понимали, что французы очень квалифицированные, чемпионы мира. Понимали, что у нас будет много работы без мяча. Моментов было не очень много, но мы должны были использовать свой шанс", – сказал Шапаренко в эфире ТК Футбол.

Напомним, осенью подопечные Шевченко позорно проиграли французами (1:7) в товарищеской встрече. Уже 28 марта на украинцев ожидает второй матч квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.

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