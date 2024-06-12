Украина хочет натурализовать игрока из Бундеслиги – за юного бомбардира соревнуется еще одна сборная
Вингер юниорской команды Боруссии Менхенгладбах Артем Мурадян вызвал настоящую битву между двумя футбольными федерациями.
Украинского футболиста армянского происхождения Артема Мурадяна намерены привлечь в сборную Украины U-17, сообщает Legioners.UA.
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Юный вингер уехал в Германию после начала полномасштабного вторжения России, где начал выступать за Байер Юрдинген, за который забил более 20 голов за сезон. После этого Мурадян перебрался в юниорскую команду Боруссии Менхенгладбах.
Первые шаги в футболе Артем Мурадян делал в ФК Одесса, после чего перебрался в Черноморец, а после был приглашен в академию киевского Динамо, где выступал на протяжении двух лет. Также Мурадяна намерена заиграть за свои сборные и Федерация футбола Армении.
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