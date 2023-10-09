Тренерский штаб Сергея Реброва работает над тем, чтобы к матчам отбора на Евро-2024 сборники подошли на одном уровне подготовки.

Делегация "сине-желтых" продолжает работать в Праге. Сегодня игроков разделили на две условные десятки. Сначала занимались футболисты из Динамо и Шахтера, которые играли в своих клубах чуть раньше, сообщает пресс-служба УАФ.

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После этого занималась группа исполнителей, состоявшая преимущественно из легионеров, в том числе Ильи Забарного, Михаила Мудрика и Артема Довбика, приехавших в гостиницу вчера поздно вечером. Поскольку большинство из этих сборников недавно провели полные матчи, для них было меньше упражнений с нагрузками, часть которых была заменена на кардио.

В утренних тренировках не участвовали Сергей Кривцов и Александр Пихаленок, прибывшие в расположение сборной сегодня утром. Сразу после обеда присоединился к национальной команде и Александр Зинченко, сыгравший вчера 75 минут за Арсенал в матче Ман Сити (1:0).

Напомним, сборная Украины готовится к двум матчам квалификации на Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва 14 октября сыграют против Северной Македонии, а 17 – против Мальты.

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