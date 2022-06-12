После вчерашней победы над Арменией еще больше позитива перед сегодняшней утренней тренировкой добавили именинники. Александр Петраков перед началом занятия поздравил тренера по физподготовке Ивана Баштового и защитника Александра Сироту, празднующих дни рождения.

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Непосредственно на тренировке полевые игроки работали в двух группах, сообщает пресс-служба УАФ. Футболисты, вчера вышедшие в стартовом составе, совершили пробежки по периметру поля и сделали легкие упражнения. Остальные ребята выполнили подготовительную работу и провели полноценную тренировку, в том числе в формате игровых серий.

Также к работе с командой вернулись три игрока, которые не играли с Арменией из-за простуды. Речь идет об Андрее Ярмоленко, Александре Сироте и Эдуарде Соболе. Для последнего это уже второе занятие вместе с командой.

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