Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта Украины, призвал продолжить борьбу с теми, кто поддерживает войну в Украине.

"Продолжаем работу по отстранению РФ и РБ от мирового спортивного движения. На совещании с всеукраинскими федерациями по олимпийским и неолимпийским видам спорта обсудили дальнейшие совместные действия по отстранению спортсменов стран-агрессоров от участия в международных соревнованиях.

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Полномасштабная война России против Украины уже унесла жизни более 70 украинских спортсменов и тренеров. Представители РФ и РБ ищут возможность заявить о себе на международной арене, выступая под нейтральным белым флагом. Это недопустимо! Спортсмены этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами, поскольку молчаливо согласны с убийством украинцев или открыто это поддерживают.

Предложил президентам всеукраинских федераций обращаться в международные спортивные федерации о недопущении таких случаев. В случае допуска спортсменов РФ и РБ к участию в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать соревнования. Мир не имеет права забывать войну, которую начала Россия против Украины! Предложил также приглашать президентов международных федераций в Украину. Мы покажем Ирпень и Бучу, Харьков и Чернигов! Они должны знать, что чувствуют украинские спортсмены, когда выходят на старт рядом с представителями стран-агрессоров.

Спортивное сообщество едино в своем стремлении сделать спорт рычагом влияния на мировое спортивное движение в борьбе с агрессором и недопущения к участию в международных соревнованиях спортсменов РФ и РБ. Мы должны совместно усиливать давление на оккупантов ради скорейшего восстановления мира в Европе!" – написал Гутцайт на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, российские футбольные клубы и сборные уже отстранены от участия в международных соревнованиях, а Беларусь продолжает выступления в Лиге наций. К слову, накануне УЕФА исключил Государственную телерадиокомпанию Беларуси (БТРК) из списка трансляторов Лиги наций 2022/23.

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