Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Германия на "Футбол 24", стартует в 21:45. Поединок №7 в истории противостояния команд. "Сине-желтые" Бундесмашину еще не побеждали, но дома и не проигрывали никогда (3 ничьи). Где смотреть матч Украина – Германия онлайн? Игру транслируют каналы "Украина" и "Футбол 1". Подопечные Шевченко на 1 балл обходили команду Лева, которая в элите Лиги наций не выиграла ни одного из 6 первых матчей, в том числе и в предыдущем розыгрыше. В то же время в двух предыдущих поединках против Испании и Франция украинская дружина уступила с общим счетом 1:11.

"Бідного Бущана кинули у полум'я". Французька преса розносить Миколенка та знаходить досконалість у збірній України

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь – Сидорчук – Ярмоленко (к), Малиновский, Коваленко, Цыганков – Яремчук