Во вторник, 22 июля, стартовал первый этап продажи билетов на поединок отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Украины и Франции. Матч пройдет 5 сентября в польском Вроцлаве. Начало игры – в 20:45 по местному времени.

Сборная Украины официально определила место проведения матча отбора ЧМ-2026 против Франции

Как сообщает УАФ, билеты можно приобрести онлайн на сайтах ticketsbox.com и mticket.pl. Один болельщик имеет право купить не более четырех билетов, стоимость которых стартует от 80 злотых.

В первые два дня продажа билетов осуществляется исключительно за криптовалюту, впоследствии добавят другие способы оплаты. После покупки билет поступает на указанную электронную почту – его нужно распечатать или сохранить в телефоне.

Для оформления заказа необходимо указать имя и фамилию латиницей, номер телефона, e-mail, а также паспортные данные или PESEL.

Организаторы обращают внимание, что:

– Билеты обмену и возврату не подлежат;

– Возрастных ограничений нет, каждый зритель должен иметь собственный билет;

– Вход на стадион откроется за 2 часа до стартового свистка.

Для быстрого прохода на трибуны нужно либо распечатать билет в хорошем качестве, или показать QR-код с экрана смартфона на полной яркости.

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