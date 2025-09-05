Украина принимает Францию в первом туре отбора на ЧМ-2026. Смотрите видео гола в ворота команды Реброва.

Матч Украина – Франция во Вроцлаве начался в 21:45 по киевскому времени.

Украина – Франция: стартовые составы и онлайн-трансляция первого матча в отборе ЧМ-2026

Уже на 10-й минуте Майкл Олисе "размочил" счет. Барколя прострелил в штрафную площадь подопечных Реброва, и хавбек Баварии из зоны 11 метров точно пробил в угол ворот Трубина – 0:1!