Целую неделю эксперты прогнозировали, что сборная Украины сыграет против Франции с тройкой центрбеков. Вызов Сватка будто подтверждал ожидания – Александра всегда вызывают под топ-матчи, чтобы он расположился между Матвиенко и Забарным. Впрочем, Сергей Ребров решил по-своему, выставив классические 4-3-3.

Структурно ничего особо не менялось. "Сине-желтые" все равно атакуют в схеме с тройкой, а Забарный с Матвиенко занимаются продвижением мяча. В центре поля тоже особых изменений по функциям футболистов не происходит – суть "тройки" в Украине заключается именно в наличии дополнительного ЦЗ позади. Тренерский штаб решил, что можно справиться и без Сватка (или же Александр не мог сыграть).

Более-менее ожидаемым стало появление Зинченко вместо травмированного Миколенко. Неожиданностью стал перевод Гуцуляка на левый фланг атаки, тогда как правый занял Зубков – Цыганков не мог сыграть из-за повреждения. Калюжный расположился в позиции опорника, а Ярмолюк вышел в роли правого инсайда, рядом с Судаковым.

При обороне сборная формировала 4-4-2, а Егор с Супериваном вдвоем защищали центр.

Французские СМИ полностью угадали старт "Ле Бле". Дембеле тренировался по индивидуальной программе и остался в запасе, поэтому вместо него вышел Дуэ. Травмированного Салибу заменил Дайо Упамекано.

Украина неплохо защищалась, но вообще не имела атак

Стоит отдать должное тренерскому штабу "сине-желтых". Отсутствие третьего ЦЗ в первом тайме не ощущалось – большую роль в этом сыграла надежная работа Забарного и Ярмолюка. У обоих по 2 выигранных единоборства из трех, а Илья еще и выполнил 3 выноса и 2 заблокированных удара. Позиционные решения тоже были хорошими.

Особенно запомнился блок удара Мбаппе на 41-й минуте, когда тот пробивал из центра штрафной на 41-й минуте. Кроме того, на 44-й Забарный накрыл прострел Килиана с левого края. Вообще, большого количества моментов "Ле Бле" не создали, хотя и имели 62% владения.

Проблема крылась в отсутствии переходных фаз. Во-первых, подопечные Дидье Дешама перекусили большинство попыток выйти из обороны в атаку – их прессинг и контрпрессинг работал крайне эффективно. Во-вторых, в атаке банально не хватало скорости, которой не славятся Гуцуляк и Зубков.

Кроме того, французы оказали очень сильное сопротивление Довбику – тот хоть и превратил свои 10 касаний в 4 скидки и 2 выигранных единоборства, но в целом оставался незаметным. Перспективно выглядели только Зинченко и Конопля, которые классно комбинировали и обыгрывали 1-в-1 – ну и несколько хороших лонгболов от центрбеков стоит вспомнить.

Впрочем, это были лишь единичные эпизоды, которые не составляли особых проблем для "гальских петухов". В первом тайме сборная Украины провела всего 1 удар по воротам – заблокированный, с дистанции, наугад. У нашей команды было всего 2 касания в штрафной. Атак и контратак по факту не было.

А вот Франция, играя крайне вяло, провела 9 ударов и 21 касание в штрафной. В этом помогали обрезки под давлением, технический брак украинцев и отдельные тактические ошибки. Их было немного, но в сумме они принесли 0,89 ожидаемых голов и 1 реальный. Что наиболее важно, она забила один реальный.

Франция ничего не делала и могла устроить разгром

"Ле Бле" работали так, будто их вполне устраивает счёт 0:0 на выезде. Медленно, без затяжных позиционных атак, но с надеждой на быстрые контрвыпады. Обидно, но первый же из них вылился во взятие ворот Трубина.

На 10-й минуте Барколя получил заброс на ход по левому флангу, оказавшись 1-в-1 против Конопли. Ефима хорошо страховали защитники и опорники, поэтому Брэдли зашел в штрафную и просто стянул на себя оборону – а затем покатил на линию. У него не было бы вариантов, если бы Судаков в центре поля не отпустил от себя Олисе. Майкл набрал скорость и в касание попал под правую стойку. 0:1!

На 18-й минуте хавбек Баварии мог оформить дубль. Ярмолюк пытался выйти из обороны через стеночку с Зубковым, однако Александр обрезался с ответным пасом. Олисе перехватил мяч перед штрафной и изо всех сил вколотил в тот же правый нижний – от гола спас удивительный сейв Трубина!

О вышеупомянутом эпизоде с заблокированным ударом Мбаппе уже говорилось. А больше французы и не создали. Большинство их попыток растянуть оборону и ворваться в "карманы" было сорвано. Небольшие проблемы вызвали включения Олисе и опоринков из глубины на ударные позиции, однако даже Зинченко защищался внимательно. Если бы еще были контратаки...

Украина переломила ход игры и простила Францию

Первая 15-минутка второго тайма в целом продолжала ход логику первого. "Гальские петухи" вяло доминировали и снова могли забивать усилиями Олисе. На 55-й минуте Майкл открылся в зоне полукруга под пас от Барколя и пробил в правый угол – неточно. Еще через три минуты украинцев напугал свежий Дембеле, который получил заброс от Чуамени и оказался перед Трубиным, но Анатолий спас "сине-желтых".

Впрочем, на 60-х минутах Франция неожиданно потеряла инициативу. Катализатором изменений стали два супермомента, в которых "Ле Бле" грандиозно отскочили. На 65-й минуте Зубков сбросил мяч пяткой под подачу Зинченко, которую на дальней замкнул Довбик – мяч перелетел через Меньяна и падал в ворота, однако Конате вынес сферу с линии!

Еще через минуту Украина заработала штрафной на левом фланге. Судаков выполнил подачу-удар, попав в правый нижний угол, однако Меньян выполнил сейв! Калюжный попытался добить, но мяч срезался на дальнюю штангу. Забарный подправлял его в сетку с нескольких метров, однако попал в перекладину!

Подопечные Сергея Реброва почувствовали, что Францию пошатнуло. Следующие 20 минут прошли при высоком прессинге и бешеной интенсивности на чужой половине поля. Теперь уже подопечные Дидье Дешама теряли мяч сразу после возвратов на своей трети – особенно в прессинге и контрпрессинге выделялся Ярмолюк.

Размен с французами завершился печально

Стоит отметить, что соперник здорового отреагировал на давление Украины. Уже через две минуты после перекладины Забарного украинцев должен был наказывать Олисе, который завершал контратаку дальним ударом мимо девятки. "Ле Бле" увидели пространство на нашей половине и начали ловить "сине-желтых" на контратаках.

Сергей Ребров попытался пойти в размен, бросив в бой скоростных Ваната и Назаренко. К сожалению, ни одного момента после перекладины Украина не создала – чего не скажешь о Франции. Так, на 75-й минуте Барколя открылся за спиной Забарного под разрезной пас, выбегая один на один с Трубиным. Повезло, что дальнейший удар пришелся на трибуны.

А на 82-й минуте Мбаппе оказался перед Забарным, легко обыграв Илью 1-в-1 и пробив в дальний нижний. 0:2! Сработала мадридская связка – ассист отдавал Чуамени. Он же выводил Килиана один на один в компенсированное время, однако перебросить Трубина французский гений не смог.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал поражение сборной Украины со счетом 0:2.

