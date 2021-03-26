Сборная Украины примет национальную команду Финляндии во 2-м туре отбора на чемпионат мира-2022. Где смотреть матч Украина – Финляндия онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Финляндия на "Футбол 24" стартует 28 марта в 21:45. Поединок примет НСК Олимпийский, поскольку из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации во Львове два домашних матча нашей сборной перенесли в Киев.

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Встречу в прямом эфире на территории Украины традиционно покажут несколько трансляторов. Смотреть матч Украина – Финляндия онлайн можно на телеканале Украина, платформах oll.tv и MEGOGO (при наличии соответствующей подписки). Прямая трансляция поединка также состоится на телеканале "Футбол 1", начиная с 21:35.

Украина ранее встречалась с Финляндией только два раза, в рамках отбора к ЧМ-2018. В обоих случаях наша сборная побеждала с минимальным преимуществом 1:0 – дома, 1:2 – в гостях.

Отметим, что после первого тура в группе D нету единоличного лидера. Украина, Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина – синхронно набрали по 1 очку. Казахстан стартует в воскресенье домашним матчем с чемпионами мира.

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