Товарищеский матч 25 марта 2025 года

Норвегия U-20 – Украина U-20 – 0:1

Гол: Годя, 78

Нереализованный пенальти: Маткевич, 63

Украина U-20: Крапивцов – Гусев (Дрозд, 46), Огарков (Ермачков, 79), Киричок (Захарченко, 73), Вернаттус (Дегтярь, 46) – Чабан (Ващенко, 46), Мельниченко (Годя, 62), Шах – Гаджиев (Караман, 46), Пономаренко (Саленко, 46), Маткевич (Задорожный, 79)

Украина без Степанова, ведь результативный форвард Байера вроде бы конфликтует с Дмитрием Михайленко и отказывается принимать вызов в юношескую сборную из-за этого. На 12 минуте сработала связка игроков Динамо. Маткевич протащил мяч с левого края, обыгрался с Пономаренко и пробил с острого угла. Первый опасный момент. Норвегия, которая также пробилась на ЧМ-2025 U-20, неплохо отвечает своими атаками, но большинство времени ситуацию контролирует команда Дмитрия Михайленко. Дуэт центральных полузащитников из Карпат едва не создает момент на ровном месте. Шах накрыл в прессинге, но Чабан не подстроился под отскок.

Украина – Норвегия: онлайн-трансляция товарищеского матча (видео)

Артур снова обостряет рядом с Маткевичем слева. Шах уверенно накручивает двоих на дриблинге, но навес выполняет в никуда. В другом моменте все тот же хавбек Карпат не попадает с линии вратарской после блестящего индивидуального прохода Алексея Гусева правым краем. Норвежцы несколько раз элегантно проходят в атаку слева – как индивидуально, так и через разрезные пасы. А вот на границе штрафной настолько густо, что вратарь Жироны Крапивцов даже не имеет шансов доказать, что он не зря стал лучшим голкипером юношеского Евро-2024 U-19.

Как же видит поле Шах. Вырезает Артур диагональ справа. Гаджиев пытался крутить в дальний левый угол, но опять даже без сейва голкипера. Семерка сборной снова крутит вертит в штрафной, а с подачей не складывается. Затем Огарков вместо посмотреть вперед отдает на вратаря, однако Крапивцов дальним пасом находит лишь офсайд. Ващенко из Александрии вышел в перерыве и сразу же пробил на подборе после углового – очень опасно, но мимо ворот.

И тут же классная трехходовая комбинация слева, но с последним пасом у Шаха снова беда. Сын Олега Саленко, к слову, вышел играть центрфорварда, хотя в Динамо Роман преимущественно действует в середине поля. На 61 минуте украинцы заработали право на пенальти после яркого индивидуального прохода. Однако Маткевич пробил в левый угол, где бросился голкипер, который парировал удар динамовца. Соперник отвечает лишь попытками закрутить сухой лист с углового – Крапивцов готов к этому, как в первом, так и втором таймах.

Накатывают волны атак нашей молодежки со все большим давлением, но вратарь тянет все. Саленко хватается за головой – хитро пытался перебросить Сандера Острота, который и тут вытащил из-под перекладины. Диагональ с левого фланга в направлении Маткевича и Годи не прошла, но от защитника мяч отскочил к полузащитнику Вереса, который мастерски на паузе разобрался – вратарь даже не пробовал бросаться. Норвегия попыталась зажать финальным нашествием, но Украина спокойно разобралась и довела дело до второй подряд минимальной победы.

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