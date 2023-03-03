Сборная Украины пробилась в элитный раунд европейской квалификации к чемпионату мира 2024 года с первого места. После ничьей в матче между сборными Косова и Нидерландов подопечные Александра Косенко стали недосягаемыми для своих соперников.

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У украинцев впереди еще один поединок с нидерландцами (8 марта), однако даже поражение не сможет пошатнуть позиции "сине-желтых": после 3-х матчей у Украины 9 очков, у Нидерландов – 4 пункта, а Косово набрало лишь 1 зачетный балл.

К слову, кроме сборной Украины в следующую стадию соревнований уже вышли Румыния, Хорватия, Португалия и Армения.

Напомним, жеребьевка элитного раунда состоится 5 июля. 20 сборных будут разбиты на 5 групп по 4 команды, поединки будут проходить дома и на выезде. Пять победителей групп выйдут на ЧМ-2024. Четыре лучших обладателя вторых мест выйдут в плей-офф элитного раунда. Если европейская ассоциация будет отобрана для проведения финального турнира, лишь два лучших обладателя вторых мест выйдут в плей-офф элитного раунда.

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