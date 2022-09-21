Групповой этап Лиги наций близится к своему завершению, поэтому можно делать относительно надежные прогнозы по распределению мест на финише.

Ресурс Gracenote Live в процентах посчитал шансы команд дивизиона В на победу в группе, которая будет означать переход к элите.

Шотландия – Украина: анонс матча Лиги наций

Украина выглядит крепким фаворитом квартета 1. Вероятность успеха команды Александра Петракова оценили в 70%. Шотландцам оставили 28%, а ирландцы и армяне здесь выполняют роль статистов – 1 и 0 процентов соответственно. Фаворитами остальных групп дивизиона В являются Израиль (80), Босния и Герцеговина (68) и Норвегия (77).

Напомним, Украина вылетела из элиты Лиги наций только из-за кабинетного решения в пользу Швейцарии по мотивам коронавирусного скандала. В настоящее время "сине-желтые" идут первыми в квартете В1 Лиги наций. Главным соперником за лидерство является сборная Шотландии, матч с которой начнется сегодня в 21:45.