Главный тренер "нати" лично отправил 9,3 кг швейцарского шоколада в Северную Ирландию.

"Бутылочку вина для французов? С удовольствием это сделал бы": Зинченко рад выходу Украины в плей-офф отбора ЧМ

Перед завершающим туром отбора у Швейцарии и Италии было одинаковое количество очков. Подопечные Якина уверенно разгромили Болгарию (4:0), а чемпионы Европы за 93 минуты так и не пробили оборону Северной Ирландии. Теперь команде Манчини предстоит проходить плей-офф, где соперником может стать и Украина.

К слову, "сине-желтые" тоже имеют свой должок. В последнем туре немотивированные французы подарили им место хотя бы в плей-офф, одолев Финляндию.

Похмелье чемпионов Европы, фиаско Роналду, неожиданность с Альбиона угрожает Украине – ревю европейского отбора на ЧМ