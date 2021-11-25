Украина должна последовать примеру – тренер Швейцарии щедро отблагодарил Северную Ирландию за подаренную путевку на ЧМ
Рулевой сборной Швейцарии Мурат Якин не забыл поблагодарить команду, способствовавшую выходу на Мундиаль.
Главный тренер "нати" лично отправил 9,3 кг швейцарского шоколада в Северную Ирландию.
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Перед завершающим туром отбора у Швейцарии и Италии было одинаковое количество очков. Подопечные Якина уверенно разгромили Болгарию (4:0), а чемпионы Европы за 93 минуты так и не пробили оборону Северной Ирландии. Теперь команде Манчини предстоит проходить плей-офф, где соперником может стать и Украина.
К слову, "сине-желтые" тоже имеют свой должок. В последнем туре немотивированные французы подарили им место хотя бы в плей-офф, одолев Финляндию.
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