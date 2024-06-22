Накануне сборная Украины в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы одолела Словакию (2:1), заработав первые очки. МѴР судьбоносного поединка стал хавбек Динамо Николай Шапаренко, который оформил 1+1 (хотя болельщики решили иначе, выбрав "Львом матча" Анатолия Трубина).

Отдельно стоит отметить Александра Зинченко, который после проигранной дуэли во время пропущенного гола реинкарнировался и стал лучшим игроком матча. Джокером Реброва в очередной раз стал Роман Яремчук, который легко разобрался с голкипером Ньюкасла Мартином Дубравкой. Об этом и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Ребров должен сделать выводы, капитан стал проблемой и есть ли надежда на "словацкого Лунина" в матче жизни на Евро-2024