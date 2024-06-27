Сборная Украины вылетела с Евро-2024 после ничейной игры с Бельгией. Смотрите новое видео на YouTube-канале Футбол 24.

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Сборной Украины не удалось пробиться в 1/8 финала Евро-2024 после ничьей 0:0 с Бельгией, несмотря на то, что команда Реброва набрала одинаковое количество очков со всеми другими национальными командами в квартете Е (по 4 балла).

Украина вылетела из Евро-2024 после равной битвы против Бельгии – интересные идеи, большое желание, историческая неудача

Украина – первая в истории команда, которая набрав четыре очка, не пробилась в следующий раунд чемпионата Европы, с тех пор как в турнире принимают участие 24 команды. По горячим следам разобрали игру сборной Украины в Штутгарте в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.