"Очень приятно работать с таким наставником, с таким составом тренеров. Я с ними познакомился на прошлом сборе, у меня очень приятные ощущения от работы с ними.

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Видно европейский подход этого тренерского штаба, что не часто встретишь в украинском футболе. Поэтому работаем. Это вдохновляет, когда всё интересно, когда всё с мячом, когда тебе объясняют, что от тебя хотят видеть на футбольном поле. Это мотивирует. Намного приятнее работать в таком состоянии.

Матчи с Северной Македонией и Мальтой будут по-своему сложные. Думаю, мы будем в роли фаворита. Эти поединки не менее важны для нас, чем были игры с Италией и Англией. Это матчи, в которых нам нужно побеждать. Будем готовиться. Надеюсь, достигнем положительного результата", – сказал Назарина в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, сборная Украины продолжает подготовку к матчам отбора на Евро-2024: 14 октября подопечные Сергея Реброва сыграют с Северной Македонией, а 17-го – с Мальтой.

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