"В ближайших спаррингах результат для сборной отойдет на второй план. Для нашего тренера – Андрея Шевченко – главное убедиться, на кого можно рассчитывать из новичков, включенных в расширенный список и предоставить возможность почувствовать игровой тонус уже проверенным бойцам.

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Всех ли достойных задействовали для подготовки к решающим поединкам Евро? На этот счет наверняка у каждого есть свое субъективное мнение, но ведь за результат в ответе главный тренер, это его выбор. Тем более, что у него хватает квалифицированных советчиков.

В том, что групповой турнир начинаем в Амстердаме с хозяевами – сборной Нидерландов, ничего страшного нет. Наоборот, это только послужит для наших ребят дополнительной мотивацией сыграть через "не могу", и продемонстрировать свой футбол. Наверняка хозяева постараются действовать первым номером, но в недавних поединках с испанцами и португальцами соперники также чаще контролировали мяч, но игра была под нашим контролем. И это помогло победить.

Насколько удачно украинцы могут выступить на Евро? Выйти из подгруппы будет тяжело, но реально. А уже потом будем анализировать, как нам победить следующих соперников", – сказал Шелаев в комментарии Meta Ratings.

Напомним, на Евро-2020 соперниками сборной Украины будут команды Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Уже сегодня, 23 мая, "сине-желтые" проведут первый контрольный поединок с командой Бахрейна. Начало встречи в 21:00.

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